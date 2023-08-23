Россия запустит производство машин в Азербайджане

Российский автопроизводитель «Соллерс» осенью начнет производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш». Об этом рассказал директор по продажам и маркетингу «Соллерс Алабуга» Марат Шарапов.

Он уточнил, что компания недавно подписала соглашение о развитии сотрудничества с Азербайджаном. «Осенью у нас будет официальное открытие этого проекта. Это будет для нас первый экспортный рынок»,— отметил Шарапов, которого цитирует ТАСС.

«Соллерс» и «Азермаш» заключили соглашение в мае. Оно предполагает, что российский автопроизводитель будет выпускать на мощностях азербайджанского предприятия легкие коммерческие автомобили с использованием российских комплектующих.