При совместной организации действующего при Государственном агентстве по туризму (ГАТ) Туристического центра «Шахдаг» и Союза мотоклубов Азербайджана состоялся первый Шахдагский мотофестиваль 2023.

Как сообщили haqqin.az в ГАТ, в фестивале приняли участие около 300 мотолюбителей из регионов Азербайджана. В течение двух дней мотоциклисты провели подготовленные организаторами разного рода соревнования. Участники состязаний боролись за первенство в таких категориях, как самый мощный и стильный мотоцикл, опытный мотоциклист, заплыв на длинные дистанции, армрестлинг и т.д. Жюри наградило победителей различными призами.

Мотолюбители для гостей комплекса «Шахдаг» провели бесплатные профессиональные тренировки. В рамках фестиваля, который с большим интересом был встречен местными и зарубежными гостями, была организована шоу-программа.