Трамп назвал свое условие

Экс-президент США Дональд Трамп будет дебатировать только с действующим главой государства Джо Байденом, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на советников и помощников Трампа.

Он считает, что любые республиканские дебаты, которые происходят без него, «ничего не значат», и поэтому не хочет помогать своим соперникам, участвуя в них.

«Он выступит против того, кого выставят демократы — будь то Байден или Камала Харрис, или кто бы то ни был — и он победит», — заявил Стивен Чунг, представитель предвыборного штаба экс-президента.

23 августа в Милуоки прошли первые дебаты кандидатов в президенты в рамках праймериз Республиканской партии. Трамп отказался от участия в них. Вместо этого он дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

«Неужели я буду сидеть там час или два, сколько бы это ни было, и подвергаться нападкам со стороны людей, которые даже не должны баллотироваться в президенты? Должен ли я это делать?» — объяснял Трамп свой отказ от дебатов.