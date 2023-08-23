Айдын Керимов, автор haqqin.az 02:37

Накануне мировые информагентства облетело видео, на котором сотрудники службы безопасности форума БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге отсекли чуть отставшего личного охранника Си Цзиньпина и не дали ему зайти вслед за ним в помещение. Забавный казус, но пребывание китайского лидера на саммите с самого начала пошло как-то наперекосяк. Никто и не пытался скрыть, что Си был главной фигурой на этом мероприятии. Он руководит страной, которая, развиваясь неимоверными темпами на протяжении последних сорока лет, сумела стать главным конкурентом США, причем именно в этом качестве и воспринимается самими Соединенными Штатами. Поэтому в БРИКС, объединении стран, пытающихся догнать мировых экономических лидеров, буква «К» самая важная.

Идея поручить открытие форума китайскому лидеру, соответственно, выглядела абсолютно логично. Однако вместо Си Цзиньпина выступил министр коммерции КНР Ван Вэньтао. По тексту было очевидно, что министр произносит речь, предназначавшуюся для начальника. Почему вдруг Си, уже находившийся в Йоханнесбурге, не стал этого делать лично, остается загадкой. Может, внезапные проблемы со здоровьем, может, какие-то дела в Пекине, которые потребовали срочного личного, пусть и дистанционного участия. Однако нельзя исключать, что решение было принято в последний момент после того, как китайский руководитель оценил обстановку «на земле», и после этого пришел к выводу о необходимости несколько понизить пафос собственного участия в мероприятии. Был еще один элемент непредсказуемости: участие в форуме Владимира Путина по видеосвязи. Лично присутствовать он, как известно, не мог по причине ордера на его арест от Международного суда в Гааге. ЮАР, соблюдая международные договоренности, должна была бы задержать российского президента. С высокой вероятностью Претория не пошла бы на такой шаг, но никто не захотел рисковать и ставить стороны в щепетильное положение.

Выступление российского президента могло быть чересчур резким в отношении Запада, объявившего на него охоту, и освящать потенциальный скандал своим присутствием в зале, где проходил форум, Си не захотел, - еще одна вполне рабочая версия. Как отмечают наблюдатели, в самом Китае БРИКС практически не упоминается в новостях. Главное событие – это визит Си Цзиньпина в ЮАР в ознаменование 25-летия установления дипломатических отношений, встречи с президентом Рамафосой и два десятка двусторонних соглашений. Ну и да, по ходу Си поучаствовал в БРИКС. Китай, судя по всему, еще не может определиться с тем, насколько ему необходимо тащить лидерские обязанности в этом разношерстном объединении. Характерно, например, что в июне на подготовительную перед саммитом встречу министров иностранных дел Китай отправил замминистра. Страна производит в два раза больше товаров и услуг, чем остальные члены БРИКС, и уже в этом смысле говорить о равноправных отношениях очень сложно.