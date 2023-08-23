Минобороны России доложило: в Калужской области сбили ракету С-200

Министерство обороны России заявило, что в Калужской области сбита украинская ракета.

Согласно заявлению Минобороны, которое цитируют российские СМИ, российские силы ПВО сбили ракету из «доработанного» зенитно-ракетного комплекса С-200.

Минобороны РФ утверждает, что запуск ракеты был попыткой нанести удар по гражданским объектам; некоторые телеграм-каналы пишут, что ракета была сбита в районе военного аэродрома Шайковка.

Ранее сразу несколько Telegram-каналов сообщили о взрывах в Калужской и Тульской областях, работе ПВО. Baza пишет, что, по предварительным данным, речь идет об уничтожении нескольких беспилотников в небе. Канал Astra передал, что жители городов Калужской области слышали 3-4 взрыва.

Расстояние от границы Украины до южной части Калужской области, в том числе аэродрома Шайковка — на пределе стандартной дальности комплекса С-200, которая составляет, по данным из открытых источников, до 250 километров.