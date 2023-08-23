Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:58

Споры между группировками армянских сепаратистов в Ханкенди по поводу требований Азербайджана становятся все ожесточеннее. Вчера армянские источники опубликовали новость о том, что Араик Арутюнян, главарь армянских сепаратистов, принял предложение Баку использовать дорогу Агдам-Ханкенди, пообещав, что она будет расчищена от бетонных блоков, преграждавших движение. Сообщалось, что по дороге Агдам-Ханкенди будут перевозиться строительные материалы, дизельное топливо и медикаменты, а дорога Лачин-Ханкенди будет использоваться российскими миротворцами для доставки карабахским армянам продуктов питания.

Тем не менее, несмотря на заявление Арутюняна, вопрос использования дороги Агдам-Ханкенди все еще обсуждается и, как утверждают сепаратисты, окончательное решение пока не принято. Метаксе Акопян, «депутат от оппозиции», участвовавшая 22 и 23 августа во встречах «депутатов» с Арутюняном, утверждает, что «президент» не соглашался пользоваться агдамской дорогой, а только подчеркнул, что Азербайджан оказывает на него давление, подталкивая принять такое решение. «Араик не изложил свою позицию, он просто сказал, что Азербайджан требует, чтобы он использовал Агдамскую дорогу, - сказала, в частности, Акопян. - Я думаю, Арутюнян организовал эти встречи для принятия окончательного решения. Но оно все еще не принято».

Следует отметить, что наиболее радикальные круги армянских сепаратистов в Ханкенди выступают против открытия Агдамской дороги. В их числе небезызвестный Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, который несколько недель назад перекрыл бетонными блоками вместе со своими сторонниками дорогу Агдам-Ханкенди. Чем руководствуется сегодня Арутюнян в своих действиях, доподлинно неизвестно. Но ясно одно: чем больше сепаратисты будут тормозить процессы, ведущие к восстановлению полного суверенитета Азербайджана над Ханкенди и, одновременно, к созданию нормальных условий жизни для армянских жителей региона, тем беспросветнее будет тупик, в который они себя загоняют. Открытие дороги Агдам-Ханкенди для снабжения и торговли – это лишь начало конструктивного процесса. Вслед в формате прямых переговоров между представителями Баку и Ханкенди должны быть обсуждены вопросы разоружения незаконных вооруженных армянских формирований в Карабахе, ликвидация сепаратистских структур, реинтеграция в правовое пространство Азербайджана территорий, находящихся под временным контролем российских миротворцев…

И Запад, и Россия уже высказали свои предложения по организации таких переговоров. Ранее сообщалось, что в столице Болгарии Софии была даже согласована встреча представителей Баку и Ханкенди, которая в итоге так и не состоялась. По словам армянских активистов, узнав о запланированной в Софии встрече, Россия её сорвала. Представитель Евросоюза, пожелавший остаться неизвестным, сообщил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что на данный момент вопрос организации встречи представителей Ханкенди и Баку зашел в тупик. По словам источника, новых предложений на столе нет, а потому неизвестно, когда и где может состояться такая встреча. Этот же чиновник заявил, что Брюссель продолжает оставаться «бескорыстным и честным посредником» в переговорах между Баку и Ереваном, а потому, в условиях создавшейся неопределенности, председатель Европейского совета Шарль Мишель призывает как можно скорее организовать прямой диалог представителей Азербайджана с лидерами армянских сепаратистов в Ханкенди.