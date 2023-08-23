«Конституционный порядок будет восстановлен любыми средствами», говорится в заявлении комиссара по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха .

Как уже сообщал haqqin . az , государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразили готовность ввести войска в случае провала дипломатического урегулирования в Нигере, в котором захватила власть пророссийская военная хунта.

Однако в ответ на ультиматум ЭКОВАС, глава сформированного мятежниками Нигера так называемого «Национального совета спасения родины (НССР)», лидер пророссийской хунты генерал Абдурахман Тчиани подписал приказ, который разрешает силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны в случае нападения на нее. Об этом сообщает Нигерское агентство печати (НАП).

Если до ликвидации главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, военная хунта рассчитывала на активную поддержку российских наемников, то после уничтожения всего руководящего состава российской наемной армии, военной хунте приходится рассчитывать лишь на силы союзников. Минобороны и МИД России все еще не выразили своего официального отношения к вероятному вводу войск ЭКОВАС в Нигер.

Глава так называемого переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн 24 августа встретился в Ниамее с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. Отметим, что ранее и в этих странах при активном участии ныне обезглавленного «Вагнера» был нарушен конституционный порядок и власть оказалась в руках военных мятежников, аффилированных с Кремлем.