Как военные мятежники спасутся без Пригожина? о развитии ситуации
Как уже сообщал haqqin.az, государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразили готовность ввести войска в случае провала дипломатического урегулирования в Нигере, в котором захватила власть пророссийская военная хунта.
«Конституционный порядок будет восстановлен любыми средствами», говорится в заявлении комиссара по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха.
Однако в ответ на ультиматум ЭКОВАС, глава сформированного мятежниками Нигера так называемого «Национального совета спасения родины (НССР)», лидер пророссийской хунты генерал Абдурахман Тчиани подписал приказ, который разрешает силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны в случае нападения на нее. Об этом сообщает Нигерское агентство печати (НАП).
Если до ликвидации главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, военная хунта рассчитывала на активную поддержку российских наемников, то после уничтожения всего руководящего состава российской наемной армии, военной хунте приходится рассчитывать лишь на силы союзников. Минобороны и МИД России все еще не выразили своего официального отношения к вероятному вводу войск ЭКОВАС в Нигер.
Глава так называемого переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн 24 августа встретился в Ниамее с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. Отметим, что ранее и в этих странах при активном участии ныне обезглавленного «Вагнера» был нарушен конституционный порядок и власть оказалась в руках военных мятежников, аффилированных с Кремлем.
В делегацию от Мали вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп и министр экономики и финансов Альфуссейни Сану. Из Буркина-Фасо прибыли министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и министр-делегат при министре иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом, ответственный за региональное сотрудничество, Карамоко Жан-Мари Траоре.
Делегации Буркина-Фасо и Мали подтвердили свое желание вместе с Нигером создать совместный фронт сопротивления войскам ЭКОВАС.
Безусловно, дальнейшее развитие ситуации зависит от политической воли Вашингтона и Парижа, косвенно вовлеченных во внутриафриканский конфликт. Что же дальше? На этот вопрос мы получим ответ в самые ближайшие дни…