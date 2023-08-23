Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста, передает CNN. Экс-президента назвал свой арест в Джорджии "пародией на правосудие". По словам Трампа, он не виновен, а дело против него является вмешательством в кампанию президентских выборов в США.

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Экс-президент США Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

Телеканал в прямом эфире показал приземление частного авиалайнера и выход Трампа из самолета.

Из аэропорта экс-президент поехал в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.