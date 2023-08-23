И нищая Боливия ищет место рядом с Россией и Китаем

Одна из самых бедных стран Южной Америки - Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Боливии Луис Арсе.

"Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить", - сказал он.

Боливия является третьим после Колумбии и Перу мировым производителем коки, из которой впоследствии получают кокаин. Программа по ликвидации урожая хотя и получила поддержку США, напротив, вызвала недовольство со стороны боливийских фермеров, для которых выращивание коки зачастую является единственным источником дохода.

В Боливии легализован детский труд с 10-летнего возраста.