Азербайджан в еще одной битве за попадание на Олимпиаду
Третий день чемпионата мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии обещает быть еще более напряженным, чем предыдущий.
Вновь предстоит борьба за олимпийские лицензии, только на этот раз у групповых команд. Азербайджан представят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан.
Соревнования начнутся в 18:00 по бакинскому времени. Команда Азербайджана выйдет на ковер после 20:00.
24 группы выступят с обручами, а также с двумя мячами и тремя лентами. По сумме двух выступлений определятся пять команд, которые получат путевки на Олимпиаду-2024 в Париж.
Болгария, Израиль и Испания уже завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира в Софии, став там призерами. Если эти команды в Валенсии окажутся в первой пятерке, что вполне вероятно, то для завоевания олимпийской лицензии будет достаточно пробиться в число восьми лучших коллективов.
Также сегодня определятся участницы отдельных финалов, которые пройдут в последний день чемпионата - 27 августа.
И сегодня же станут известны призеры командного первенства. Здесь будут учитываться восемь выступлений в индивидуальных соревнованиях и два – в групповых.
Напомним, вчера в индивидуальной программе олимпийскую лицензию завоевала Зохра Агамирова. Она также пробилась в финал многоборья, который состоится завтра.
Четыре комплекта медалей на нынешнем чемпионате мира уже разыграно. И все золотые награды завоевала представительница Германии, уроженка российского Барнаула Дарья Варфоломеев. Она выиграла все четыре отдельных финала.