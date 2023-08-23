Азербайджан в еще одной битве за попадание на Олимпиаду

Третий день чемпионата мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии обещает быть еще более напряженным, чем предыдущий.

Вновь предстоит борьба за олимпийские лицензии, только на этот раз у групповых команд. Азербайджан представят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан.

Соревнования начнутся в 18:00 по бакинскому времени. Команда Азербайджана выйдет на ковер после 20:00.

24 группы выступят с обручами, а также с двумя мячами и тремя лентами. По сумме двух выступлений определятся пять команд, которые получат путевки на Олимпиаду-2024 в Париж.

Болгария, Израиль и Испания уже завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира в Софии, став там призерами. Если эти команды в Валенсии окажутся в первой пятерке, что вполне вероятно, то для завоевания олимпийской лицензии будет достаточно пробиться в число восьми лучших коллективов.