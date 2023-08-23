Налет беспилотников на Крым

В районе Севастополя в ночь на пятницу, 25 августа, по сообщениям пользователей соцсетей и «местных властей», были сбиты несколько беспилотников; поступали сообщения о взрывах и в другом районе Крыма, возле мыса Тарханкут.

«По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем», — написал в телеграм-канале назначенный Россией «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, разрушений нет. Пользователи соцсетей опубликовали несколько видео со звуками пролета беспилотников и взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на пятницу украинская армия пыталась ударить по Крыму сразу четырьмя десятками беспилотников, и все они были сбиты.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого воздействия над Крымом 9 из них уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — цитируют российские СМИ заявление Минобороны РФ.