Рогозин призвал не оплакивать Пригожина, а «остановить украинцев»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его наемники «сделали все что могли», но теперь важно не оплакивать их, а сфокусироваться на «наступлении», заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Женя и его парни сделали все что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше», — написал Рогозин, призвав заняться тем, что «происходит с живыми», потому что «мертвым все равно, что о них пишут».

«Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой. У них праздник еще продолжается. Надо их остановить», — написал Рогозин.

Вечером 24 августа он сообщил, что украинские войска стягивают силы к Орехово в Запорожье.