В Кельбаджаре авария: погибли граждане Турции

В Кельбаджаре на участке дороги Гёйгёль - Тоганалы - Кельбаджар на перевале Омар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

АПА передает, что водитель автомобиля Mitsubishi потерял управление, в результате машина съехала с дороги и упала в овраг. На место аварии привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра МЧС и Государственной пожарной охраны Кельбаджарского района.

Погибшие - граждане Турции И.Джергюлюоглу, 1977 года рождении, и С.Челик, 1995 года рождения. При ДТП пострадал М.Окумуш, 1993 года рождения.

Они сотрудники одной из компаний, работающей в Кельбаджаре. Проводится расследование.