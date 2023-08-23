Мухтаров «угостил» в ресторане Баширову ударом ножа

Вечером 24 августа в одном из ресторанов Хачмазского района З.Баширова 2003 года рождения получила многочисленные ранения режущим предметом.

В ответ на запрос haqqin.az из региональной группы пресс-службы МВД было сообщено, что по подозрению в совершении уголовного преступления сотрудниками полиции был задержан знакомый женщины Мухтаров Тихит Мухтар оглы 1996 года рождения.

По факту ведется расследование.