Мухтаров «угостил» в ресторане Баширову ударом ножа
Вечером 24 августа в одном из ресторанов Хачмазского района З.Баширова 2003 года рождения получила многочисленные ранения режущим предметом.
В ответ на запрос haqqin.az из региональной группы пресс-службы МВД было сообщено, что по подозрению в совершении уголовного преступления сотрудниками полиции был задержан знакомый женщины Мухтаров Тихит Мухтар оглы 1996 года рождения.
По факту ведется расследование.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!