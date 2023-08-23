В Украине рассказали о российском плане Б

России не удается победить Украину военным путем. Однако она хочет попытаться дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться расшатать нашу страну", - сказал он.

Данилов отметил, что украинцам следует быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает Россия за счет медиа-коллаборантов, которых в последнее время фиксируют все больше и больше. Он отметил, что эти коллаборанты «в свое время приехали из Луганска, с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах».

«К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют», - добавил секретарь СНБО.