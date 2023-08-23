Пентагон: Украина вскоре получит F-16

Украина вскоре получит истребители американского производства F-16. Вопрос о поставках ATACMS пока не решен, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"F-16. На самом деле это (процесс передачи истребителей) движется вперед. Существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16 в не столь отдаленном будущем", - сказал он.

По его словам, Вашингтон все еще обсуждает вопрос о предоставлении армейских тактических ракетных системам дальнего действия, известным как ATACMS, которые нужны Украине и которые достигают тыла врага, включая территорию России.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии", - сказал Милли, отметив, "ATACMS - спорная тема".

Он заявил, что Украина не получила ATACMS по многим причинам, а вопрос по-прежнему "на столе".

"Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да"", - сказал Милли.