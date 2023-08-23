Путину предложили перевозить зерно через Турцию

«Есть предложение возобновить торговый путь, который... в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака, там есть город Зонгулдак, и до Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, и было более 1200 иностранных судозаходов... Вот прямой путь, возобновление перед встречей с президентом Турции. Может быть, обсудить этот вопрос», — сказал Сальдо на встрече с президентом.

По словам Сальдо, расстояние до порта Зонгулдак составляет 295 миль, и этот путь можно преодолеть за 20 часов. Он также подчеркнул, что уже собрано 1,5 миллиона тонн зерна, требующего транспортировки. Восстановление паромной переправы, по мнению так называемого «главы региона», представляет собой прямой путь для решения данной задачи.

На это Владимир Путин ответил: «Хорошо».

Напомним, 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Последнее судно с грузом покинуло порт Одессы по коридору 16 июля. В телефонном разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вернуться к теме зерновой сделки, но только после того, как Запад выполнит свои обязательства перед Россией.

Зерновая сделка была подписана представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле прошлого года и предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

