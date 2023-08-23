Трамп вернулся в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (ранее - Twitter) первый пост с января 2021 года, когда его заблокировала администрация в связи с событиями на Капитолийском холме. Первым постом политика после двухлетнего отсутствия стал его магшот — тюремный снимок, который накануне сделала полиция при его кратковременном аресте.

Фото подписано словами «Вмешательство в выборы» и «Никогда не сдавайтесь». Также там размещена ссылка на сайт предвыборной кампании donaldjtrump.com.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей. В ноябре 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал страницу Трампа, однако тот все равно не делал никаких постов, вместо этого используя собственную соцсеть Truth Social.