Дежавю: протесты в Сирии перекинулись на Алеппо

Демонстрации вспыхнули в среду вечером в кварталах Аль-Фардус, Аль-Суккари и Салах ад-Дин в Алеппо, сообщает Syria TV со ссылкой на местные источники.

Силы безопасности режима использовали бронетехнику для разгона протестов в Аль-Фирдусе.

Напомним, несколько районов Сирии охватили протесты после решения Асада удвоить зарплаты и пенсии в государственном секторе, что привело к резкому росту инфляции в Латакии, Сувейде и Дараа. Все эти районы находятся под контролем властей Башара Асада, особенно первый из них, который является ключевой опорой режима.

Условия жизни в Сирии, страдающей от многолетней войны, санкций, коррупции и плохого управления, значительно ухудшились из-за массовой инфляции и обострения экономической ситуации в стране.