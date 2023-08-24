Heineken полностью покинула Россию
Пивоваренная компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже своих активов в России Группе «Арнест». По данным концерна, цена покупки бизнеса составляет 1 евро за 100% акций.
Как уточнили в компании, таким образом завершен процесс ухода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в РФ, перейдут к новым владельцам. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро, заявили в концерне.