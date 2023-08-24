Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:06

Узбекская экономика рвется на европейские рынки, а путь к ним лежит через Баку – вот формула, которая исчерпывающе определяет неизбежность азербайджано-узбекского стратегического партнерства, в котором Баку становится главным «караван-сараем» на новом маршруте «Срединного шелкового пути». Геополитические сдвиги на пространстве, которое по старой памяти все еще именуется постсоветским, становятся все масштабнее. Одним из примеров этого является факт создания Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана, о чем договорились президенты двух стран в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан. А это означает, что движение навстречу Баку и Ташкента началось и приобретает необратимый характер.

Причем имея под собой мощный фундамент. Узбекистан – единственная страна среди бывших братских союзных республик, не только публично осудившая военную агрессию Армении - Ташкент так и не установил дипломатические отношения с Арменией, требуя безоговорочную деоккупацию территорий Азербайджана. Возможно, у Мирзиёева наряду с Эрдоганом и лидерами Пакистана исключительное моральное право с гордостью и благородством подняться в карабахскую гору, умиляющей своей величественностью, неприступностью и особой красотой. Все эти годы узбеки не только сочувствовали азербайджанцам, но и находились по одну сторону баррикад. Помогали чем могли. В этом смысле сыграла исключительная роль первого президента Узбекистана Ислама Каримова, избравшего в отношениях с бывшей метрополией равноудаленные отношения и политику на построение самодостаточного государства. Вторая ниша для совместного движения вперед – взаимная экономическая заинтересованность в партнерстве. Достаточно лишь обратиться к скучной, но весьма показательной статистике взаимной торговли. За период 2017-2022 гг. объем торговли Узбекистана с Азербайджаном увеличился в 6,2 раза, с $29,0 млн (в 2017 г.) до $181,2 млн (в 2022 г.), экспорт увеличился в 5,3 раза, с $25,0 млн (в 2017 г.) до $131,7 млн (в 2022 г.), а импорт – в 12,4 раза, с $4,0 млн (в 2017 г.) до $49,5 млн (в 2022 г.). Доля Азербайджана в общем товарообороте Узбекистана за указанный период выросла с 0,1% до 0,4%, в общем экспорте – с 0,2% до 0,7%, в общем импорте – с 0,1% до 0,2%. В торговле с Азербайджаном Узбекистан имеет положительное сальдо, которое выросло с $21,0 млн до $82,2 млн. Не менее показательна и структура импорта-экспорта. В 2022 году в структуре экспорта Узбекистана в Азербайджан основными товарными позициями были: текстильная продукция и ковры (17% экспорта); пищевые продукты, в том числе плодоовощи (13%); табак (13%); электротехническая продукция (12%), в том числе кондиционеры, телевизоры, холодильники, электропечи и др.; медная проволока и медные трубки (11%); транспортная техника и их части (12%); двигатели для транспортных средств (5%); химическая продукция (4%), в т.ч. фармацевтическая, а также услуги (5%). В структуре импорта из Азербайджана основную долю заняли: медные руды и концентраты медные (40% импорта); алюминий (20%); нефтепродукты и полимеры (12%); пищевые продукты (10%), а также услуги (5%), в основном транспортные. Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев являются убежденными сторонниками концепции межгосударственной кооперации. А это означает только одно – и товарооборот будет нарастать, и структура импорта-экспорта расширяться.