В венгерском городе Надьбайом в 200 км к юго-западу от Будапешта состоялось открытие после реставрации советского воинского мемориала.

В церемонии приняли участие сотрудники посольств России, Азербайджана, Беларуси и Казахстана, а также представители венгерской общественности из Будапешта, Капошвара и Печа.

На церемонии было оглашено приветствие посла России в Венгрии Евгения Станиславова, который заявил, что "наш долг - помнить о подвиге советских солдат, отдавших свои жизни в годы войны за свободу всего человечества".