В МИД не знают, когда встретятся Байрамов и Мирзоян

Гаджизаде также отметил, что между двумя странами продолжаются мирные переговоры.

Он сообщил о продолжении процесса и упомянул, что Джейхун Байрамов вчера обсудил этот вопрос в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб. Однако на текущий момент информации о будущих встречах нет.

Также представитель МИД подтвердил, что Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному соглашению.

Напомним, что последняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прошла 25 июля в Москве.

Ранее на заседании правительства 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о передаче Азербайджану новых предложений относительно мирного соглашения.