На погранично-пропускном пункте (ППП) «Лачин» в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди – Горус.

Сегодня в направлении Ханкенди – Горус проехало 10 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 38 человек, в том числе 15 больных, 5 сотрудников МККК, 10 водителей, 6 наблюдателей и 2 медицинских работника.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.