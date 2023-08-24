Азербайджан осуждает «тайную вечерю» армян в ООН

Постпредство Азербайджана при ООН осудило это поведение армянских дипломатов и обвинило их в злоупотреблении платформой всемирной организации.

«Грубо нарушая устоявшиеся традиции ООН, постоянное представительство Армении тайно пригласило лишь небольшую группу стран и предвзятых экспертов из большинства членов ООН, закрыв двери для всех остальных членов ООН.

Выбранный армянскими дипломатами формат можно было бы назвать беспрецедентным для ООН, если бы он не становился все более распространенным, как в случае с Арменией, которая регулярно злоупотребляет этой платформой для распространения ложных новостей.

В этом контексте легко понять растерянность и гнев дипломатов ряда стран, где постпредство Армении не только отказало в основном праве всех членов ООН на участие в дискуссии, но даже пригрозило им полицией.

Характерно, что подобные тенденции усиливаются после того, как Армения получила достойный и фактологически точный ответ в ходе открытых и содержательных дискуссий несколько дней назад на заседании Совета Безопасности ООН.

Неудивительно, что постоянному представительству Армении, у которого более нет возможности оклеветать Азербайджан в открытых дебатах, не остается иного выбора, кроме как делать это тайно, за закрытыми дверями. Понятно, что такой подход несовместим с духом и целями ООН, а также буквой устава организации.

Не случайно Секретариат ООН заявил на информационном экране конференц-зала, что данное мероприятие было проведено по инициативе и исключительно под ответственность страны-спонсора – Армении, и что оно не было одобрено ООН и не являлось частью многостороннего процесса.

Постоянное представительство Азербайджана осуждает подобные провокационные действия», - отметили в постпредстве.