Первая группа жителей отправлена в отстроенное заново село Забух Лачинского района.

Среди бывших вынужденных переселенцев, отправленных в Забух 25 августа из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку, имеются семьи из Барды, Ширвана и Мингячевира. На первом этапе в село переселяются 20 семей – 88 человек, в том числе одна семья шехида Первой Карабахской войны.

Переселенцы поблагодарили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу.

Отметим, что на сегодняшний день в Лачинском районе обеспечено постоянное проживание 254 семей в составе 992 человек.