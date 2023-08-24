«Возможный преемник Путина»: Пригожин не был предателем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, а также других пассажиров и членов экипажа самолета, который разбился в Тверской области. В своем сообщении губернатор отмечает, что Пригожин и «вагнеровцы» никогда не были предателями. Как передает «Первый тульский», об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин отметил, что гибель находившихся в самолете пассажиров является большой трагедией и потерей для страны.

«Президент Владимир Владимирович Путин отметил существенный вклад, который сотрудники компании «Вагнер» внесли в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области назвал Евгения Пригожина настоящим патриотом. По его словам, глава ЧВК «Вагнер» «был решительным и бесстрашным человеком», который много сделал для России.

«Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО. Можно простить ошибки и даже трусость, предательство никогда. Предателями они не были», — сказал Алексей Дюмин.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал «предательством» и «изменой» действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он заявил в обращении к россиянам 24 июня.

Восстание Пригожина началось 23 июня, когда лидер наемников объявил о начале «Марша справедливости» и возглавил своих бойцов в направлении Москвы.