Реализуйте свои мечты по развитию бизнеса с Kapital Bank

Kapital Bank проводит акцию по кредитам для микробизнеса. Предприниматели могут получить микрокредит до 100 тысяч манатов на срок до 3 лет со ставкой от 15% годовых на любые цели по развитию бизнеса — покупку оборудования, открытие новых точек, запуск новых направлений работы и т.д.

Получить кредит можно полностью онлайн, подав заявку на сайте Birbank Biznes. Акция распространяется на кредитные заявки, которые поданы до 8 сентября 2023 года. Более подробная информация об акции и онлайн-заявке: https://bir.bank/bbmbpr.

В Birbank Biznes собрано множество сервисов, которыми предприниматели пользуются каждый день:

Открытие бизнес-счетов

Срочные переводы и переводы в национальной и иностранной валюте

Безналичные платежи

Заказ, доставка и пополнение зарплатных и бизнес-карт

Заявка на установку POS-терминала, онлайн-отслеживание POS-транзакций и получение выписок

Снятие наличных по QR-коду с расчетных и карточных счетов

Документооборот и массовое подписание документов

Заявка на кредит для бизнеса и банковская гарантия

Услуги Mobile POS, Click to Pay и электронная коммерция

Специальные тарифные пакеты, таможенная кредитная карта и многое другое.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы.

Больше о Birbank Biznes на сайте https://birbank.business или по телефону информационного центра 896.