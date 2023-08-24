Пашинян не впустил в Армению Симоньян, Габрелянова, Затулина… и других нацистов

Руководитель российской медиакомпании «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов прокомментировал запрет на въезд в Армению российских проармянских деятелей, в частности, депутата Госдумы Константина Затулина, главреда Russia Today Маргариту Симоньян и главы Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова.

«Вчера Пашинян заявил, что не пускает Затулина, Марго, меня и многих других в Армению, потому что мы много плохого сделали для Армении. Я не буду корректен, как мой друг Костя Затулин. Никол, ты вообще кто, как говорила моя мама - ту овес? Чтобы мы сверяли свое понимание жизни по твоим взглядам. Армения тут при чем. Внук нациста, сын чабана будет мне, правнуку татевского священника Николая, указывать, как любить Родину предков? Одно могу сказать - Немезиса тебе точно не миновать», - сказал Габрелянов.