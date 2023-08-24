В Военно-воздушных силах Азербайджана были проведены учебные полеты на боевых самолетах.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, полеты проводились в соответствии с планом подготовки на 2023 год. Были выполнены задачи по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведению воздушной разведки и другие мероприятия.

В ходе учений задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены профессионально.