Каспршика в Азербайджан не впустили. Пришлось смотреть через бинокль

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетил село Корнидзор в Горусском районе Армении на границе с Лачином, дабы «получить более подробное представление о ситуации на Лачинской дороге», сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Каспршик понаблюдал в бинокль за КПП «Лачин» и территорией Азербайджана.

Каспршик 22 августа прибыл в Армению по поручению председателя ОБСЕ. 23 августа он встретился в Ереване с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и обсудил ситуацию на Лачинской дороге.

Стоит отметить, что Каспршик собирался посетить не только Армению, но и Азербайджан, однако Баку отказался его принять. Правительство сочло это пустой тратой времени.

Напомним, что Анджей Каспршик занимает должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ с 1 января 1997 года.

