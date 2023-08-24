В пятницу, 25 августа, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кельбаджарский район.

Глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой ГЭС «Союгбулаг» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи», ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды «Истису».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе «Истису».

Глава государства принял участие в открытии малых ГЭС «Чираг-1» и «Чираг-2» ОАО «АзерЭнержи».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.