Гражданин обратился в Судебно-правовой совет с жалобой на некоего Зохраба Пашаева, который, по словам истца, совершил в отношении него противоправные действия, получил крупную сумму денег в обмен на обещание помочь в судебном деле, а также передавал ему документы, составленные от имени Судебно-правового совета и Бакинского апелляционного суда.

Обращение гражданина и представленные им документы были направлены в Службу государственной безопасности (СГБ).

В ходе расследования, проведенного СГБ, появились весомые подозрения в том, что Пашаев, ранее осужденный по статьям 178.2.2, 178.2.4 (мошенничество, совершенное повторно с причинением значительного ущерба), 310 (самовольное представление себя в качестве должностного лица) и 320.1 (незаконное изготовление официальных документов) УК Азербайджана и имеет непогашенную судимость, с ноября 2022 года, представляясь должностным лицом, давал гражданам ложные обещания помочь в решении судебных дел, оформлении имущества на их имя, изготавливал и размещал в специальном порядке QR-коды, изготавливал и предоставлял поддельные документы от имени Судебно-правового совета, судов и других государственных органов с целью завоевания доверия жертв.

Было возбуждено уголовное дело, Зохраб Пашаев привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по ряду статей Уголовного кодекса.