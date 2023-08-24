Глава Pegasus Airlines реанимирован

Али Сабанджи, глава компании Esas Holding, владеющей авиакомпанией Pegasus Airlines, и его супруга Вуслат Доган-Сабанджи попали в аварию во время отдыха на лодке на греческом острове Лерос, сообщают турецкие СМИ.

Паре была оказана первая медицинская помощь на греческом острове, позже они были доставлены в Бодрум.

СМИ сообщают, что в Бодруме Али Сабанджи был доставлен в реанимацию и интубирован. Его жена также помещена в отделение реанимации.

Селезенка Али Сабанджи была удалена во время первой операции, проведенной на Леросе. Также сообщается, что у Сабанджи наблюдается повреждение аортального клапана. Состояние Вуслат Доган-Сабанджи также оценивается как тяжелое.

Пара была доставлена самолетом скорой помощи из Бодрума в Американский госпиталь в Стамбуле, где будет продолжено их лечение.