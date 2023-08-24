По данным издания, в прошлую пятницу частный самолет Пригожина приземлился в столице Центрально-Африканской Республики Бамако. По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, в дворце президента ЦАР Пригожин пытался убедить Туадеру продолжить сотрудничество.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел последние несколько дней до авиакатастрофы в разъездах по Африке, планируя свое будущее. Об этом пишет американский The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники WSJ утверждают, что Путин лично сказал президенту ЦАР, что пришло время дистанцироваться от Пригожина. И когда Туадера месяц назад был в Санкт-Петербурге на конференции, он воздержался от встречи с Пригожиным.

Вскоре после этого близ стоянки Пригожина приземлился вертолет «Вагнер», на борту которого находились пять командиров суданских Сил быстрого реагирования - военизированной группировки, опиравшейся на «Вагнер» для ведения войны против правительства Судана. Военные привезли Пригожину ящики с золотом в качестве платы за ранее переданное им вооружение. По данным источника WSJ, Пригожин, глядя на ящики, сказал: «Мне нужно больше золота».

После ЦАР Пригожин, по данным WSJ, сделал короткую остановку в Мали.

В это же время по другую сторону Сахары конкуренты Пригожина из Минобороны России вели переговоры с постоянными клиентами «Вагнера» из Ливии. Делегацию возглавлял замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров — человек, которого Пригожин публично пристыдил за неформальное обращение к нему на «ты» в ходе разговора в захваченном «вагнеровцами» штабе Южного военного округа в Ростове. Дело в том, что мятеж Пригожина заставил близкое окружение Хафтара понервничать из-за присутствия «Вагнера» в Ливии. По словам директора консалтинговой фирмы Libya Desk Мохамеда Эльджарха, у которого есть связи в лагере Хафтара, приближенные «фельдмаршала» «считали, что если они («Вагнер») устроили мятеж в России, то смогут сделать это и в Бенгази».

По его словам, Минобороны РФ и Хафтар обсуждали сотрудничество в области обороны. Теперь в Бенгази будут находиться офицеры российской разведки, однако и боевики «Вагнера» останутся в Ливии. Хафтар также обратился к России с просьбой помочь в поставках иранских беспилотников.

«Кремль постепенно берет под формальный контроль разветвленную клиентскую сеть Пригожина, чьи амбиции превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина», - отмечает американское издание.

По данным источников, инициатива в проведении теневых операций Кремля сейчас постепенно переходит в руки генерала ГРУ Андрея Аверьянова (он известен тем, что под его руководством находились сотрудники ГРУ Чепига и Мишкин, которых подозревают в отравлении перебежчика Сергея Скрипаля).

После Мали Пригожин вылетел в Россию. До финальной точки назначения - Санкт-Петербурга - он так и не добрался.

Отчет WSJ о последних днях Пригожина, по их словам, основан на интервью с более чем десятью высокопоставленными африканскими чиновниками, представителями вооруженных сил и разведки, перебежчиками из рядов «Вагнера», а также на основе анализа зашифрованных разговоров и данных о полетах.