До завершения кампании «Купите квартиру в BCR Olimpik – сэкономьте до 33 тысяч манатов» осталось 6 дней
Как сообщалось ранее, этим летом проект BCR Olimpik предоставил желающим приобрести квартиру уникальную возможность. И этой возможностью еще можно воспользоваться до конца августа. Так, в ближайшие 6 дней, то есть до 31 августа, каждому покупателю квартиры в BCR Olimpik предоставляется шанс сэкономить до 33 тысяч манатов! В рамках летней кампании оплату можно произвести как наличными, так и в рассрочку от самого застройщика.
Здания BCR Olimpik возводятся на обширной территории в 9 гектаров в стремительно развивающемся районе Баку – на проспекте Гейдара Алиева. Восемь 16-этажных жилых домов с 2-этажным автомобильным паркингом на 945 мест – отличительная особенность этого жилого комплекса, создаваемого для комфорта его жителей.
BCR Olimpik предлагает набор сервисов, необходимых для максимально комфортной жизни. Внутри расположены крытый бассейн на 25 метров и международный фитнес-центр площадью 2 000 кв. метров, а в непосредственной близости - ASAN хidmət, Центр DOST, административные здания нескольких госструктур, гипермаркет BRAVO.
В соответствии с современными требованиями дома в BCR Olimpik оснащены системой профессиональной охраны и технологией распознавания лиц, расположены они в отдалении друг от друга, что обеспечивает жителям удобство.
Кроме того, здесь вы сможете насладиться прогулками в экологичных парках с велосипедными дорожками и детскими площадками.
Новые квартиры в жилом комплексе BCR Olimpik ждут вас!
Для более подробной информации о летней кампании достаточно позвонить на короткий номер 121.
С информацией о BCR Olimpik можно ознакомиться на официальных сайтах www.bcr.az и www.olimpik.az, а также на наших страницах в соцсетях.