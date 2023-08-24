До завершения кампании «Купите квартиру в BCR Olimpik – сэкономьте до 33 тысяч манатов» осталось 6 дней

Как сообщалось ранее, этим летом проект BCR Olimpik предоставил желающим приобрести квартиру уникальную возможность. И этой возможностью еще можно воспользоваться до конца августа. Так, в ближайшие 6 дней, то есть до 31 августа, каждому покупателю квартиры в BCR Olimpik предоставляется шанс сэкономить до 33 тысяч манатов! В рамках летней кампании оплату можно произвести как наличными, так и в рассрочку от самого застройщика.

Здания BCR Olimpik возводятся на обширной территории в 9 гектаров в стремительно развивающемся районе Баку – на проспекте Гейдара Алиева. Восемь 16-этажных жилых домов с 2-этажным автомобильным паркингом на 945 мест – отличительная особенность этого жилого комплекса, создаваемого для комфорта его жителей.