Прорабатывается визит Фидана в Москву

Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию. Как передают российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Уважаемый президент Турции проявляет большую активность. Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ. Но наша позиция от этого не меняется, мы точно так же ее будем излагать и турецким нашим соседям, друзьям и коллегам», — сказал Рябков.

Ранее газета Milliyet со ссылкой на свои источники сообщила, что в сентябре Хакан Фидан посетит Москву.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также упоминал, что глава МИД Турции «планирует посетить Россию» в ближайшее время.