«Свобода России» готовит поход на Москву

«Обращаюсь к бойцам ЧВК «Вагнер», для которых доблесть и честь имеют еще хоть какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командиры. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором: либо встать в стойло Министерства обороны РФ и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку «СВО», а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от МКАД, а дойдем до конца», — говорит лидер РДК.

В телеграм-канале группировки отмечается, что если наемники добровольно перейдут на сторону Украины, то Вооруженные силы и Минобороны Украины якобы «гарантируют вам безопасность и достойные условия». Представители украинских властей пока это не комментировали.

В то же время экс-депутат Госдумы РФ, координатор политцентра легиона «Свобода России» Илья Пономарев в интервью для YouTube-канала «Фабрика новин» заявил, что легион готовится к «походу на Москву», который «произойдет скоро».

Также оппозиционер ответил на вопрос, много ли в России есть желающих пополнить ряды легиона. По его словам, их очень много – в месяц приходит более 1000 заявлений.