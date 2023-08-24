Кто главные инвесторы Армении

Иран стал вторым по величине иностранных инвестиций в Армению после России. За последние полгода было открыто 300 компаний из Ирана, сообщил глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян.

Керобян отметил, что несмотря на положительный динамичный рост, в Армении существует потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с Ираном.

Министр заметил, что текущий уровень товарооборота между двумя странами в этом году составляет около $800 миллионов, что заметно отстает от ранее запланированных $3 миллиардов.