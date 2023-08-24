Песков о встрече Путина с Эрдоганом, гибели Пригожина и о многом другом

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится. Она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро, - сказал Песков. - Она уже готовится, готовится весьма плотно».

Пресс-секретарь Путина отметил, что его шеф не поедет на саммит G20 в Индии в сентябре.

Комментируя гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Песков заявил, что Путин в последнее время не проводил каких-либо встреч с Пригожиным в Кремле. По его словам, президент России пока не знает, посетит ли он похороны Пригожина «из-за очень плотного графика».

Песков назвал «абсолютной ложью» заявления о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина, подчеркнув, что они «не имеют ничего общего с действительностью», и «вокруг авиакатастрофы в небе над Тверской областью возникло большое количество спекуляций».

Он добавил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК «Вагнер», поскольку «де-юре такой структуры нет».

Комментируя участившиеся за последнее время атаки украинских дронов на российские города, Песков заявил, что «СВО будет продолжаться, чтобы исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Киева».