Украина вернула Насирова Азербайджану

На основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана офисом генерального прокурора Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Хаяла Насирова в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года.

Как отмечается, ранее были выявлены основания для подозрения в совершении Хаялом Насировым растраты с использованием своего служебного положения и причинением значительного ущерба. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

25 августа Хаял Насиров в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был доставлен из Украины в Азербайджан.