Доллар не сломить: рекордная доля в мировой торговле

По итогам июля 2023 года доля американского доллара в структуре международных расчетов выросла с 42 процентов до рекордных 46,46 процента. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику международной платежной системы SWIFT.

Для сравнения: 10 лет назад на доллар приходилось чуть больше трети всех переводов, отмечает издание. Доля евро, наоборот, с пика в 46%, показанного в 2012 году, упала до 24% — нового исторического минимума.

На китайский юань уже приходится 3% транзакций против 0,03% в 2010 году.

Издание отмечает, что данные системы SWIFT не охватывают весь валютный рынок, но подтверждают тезис о том, что роль доллара в международных финансах остается стабильной, несмотря на некоторые усилия по диверсификации, которые в основном предпринимает банк межгосударственного объединения БРИКС.