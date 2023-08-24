Буданов: Россия рассматривает призыв еще 450 тысяч человек

Россия не останавливала процесс мобилизации и в настоящее время рассматривает возможность призыва дополнительных 450 тысяч человек. Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью проекту «Крым.Реалии».

«Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч», — сказал Буданов.

Он пояснил, что прошлой осенью было призвано около 350 тысяч россиян, и в настоящее время скрытая мобилизация продолжается. Он утверждает, что власти ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек.

«Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет», − пояснил Буданов.