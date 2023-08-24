Казахстан будет производить корейские автомобили

Вопросы укрепления казахстанско-корейской промышленной кооперации стали главной темой переговоров, которые прошли сегодня в Астане под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

На встрече обсуждались перспективные направления развития производства, углубление локализации и обучение инженерных кадров для автомобилестроительной отрасли Казахстана.

По итогам переговоров первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонг подписали учредительные документы по созданию в Казахстане совместного предприятия Kia Qazaqstan. Предприятие будет курировать строительство нового завода в Костанае.

Полный цикл производства на новом заводе Kia планируется запустить в 2025 году.