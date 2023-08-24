Крупные бизнесмены скованы страхом, в том числе за свою жизнь, и восприняли расправу над Пригожиным как сигнал, пишет The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Один российский миллиардер рассказал WaPo, что начал предпринимать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности. У других представителей бизнес-элиты начисто пропало желание делать публичные антивоенные высказывания, даже в завуалированной форме.

«Думаю, после такого никто не захочет высказываться против войны, — сказал миллиардер WaPo. - Каждый теперь должен понимать, каковы риски. А они гигантские».

Все верят, что Пригожин и другие руководители ЧВК «Вагнер» были устранены «по приказу царя», говорит другой крупный московский бизнесмен: «Все испугались. Государство будет считать каждого, кто демонстрирует нелояльность, врагом».

Произошедшее свидетельствует о еще большем сползании России в мафиозное государство, пишет WaPo. Но хотя Путину удалось посеять страх, в результате он окажется в еще большей изоляции, ведь непонятно, кто будет теперь озвучивать критику, сказал газете высокопоставленный российский дипломат.

«Очевидно, что в российской армии есть проблемы. Сложно предположить, что они были решены в последние месяцы после публичных заявлений Пригожина», - добавил он.