У Лаврова отреагировали на слова Байдена о смерти Пригожина

«Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас – это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере. Все же не президенту США, на мой взгляд, рассуждать на тему тех или иных трагических событий такого свойства», — отметил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден на известие о смерти Евгения Пригожина сказал, что в России происходит не так много того, за чем не стоит Путин.

Вечером 23 августа в Тверской области произошло крушение частного самолета Embraer Legacy, выполнявшего рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту бизнес-джета находились три члена экипажа и семь пассажиров, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.