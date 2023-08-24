В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу учредителя и председателя ЖСК Star-M, фактического руководителя ЖСК ŞANS Магеррама Магеррамова, обвиняемого в мошенничестве на 3 миллиона манатов.

Корреспондент haqqin.az сообщает, что на состоявшемся заседании суда под председательством судьи Тельмана Гусейнова был оглашен приговор, согласно которому Магеррам Магеррамов приговорен к 7 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, Магеррам Магеррамов, составив фиктивные договоры и финансовые справки, продал 17 квартир 36 физическим лицам, а также семь нежилых помещений, продажа которых запрещена законодательством, 14 физическим лицам, в результате чего в целом заполучил 3 млн 166 тыс. манатов. На основании собранных по делу доказательств Магеррамову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана.