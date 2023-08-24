Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Саиды Мирзиёевой на должность помощника президента Республики Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба главы узбекского государства.

Саиде Мирзиёевой 38 лет. В сентябре 2022 года она заняла пост заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

Она окончила Университет мировой экономики и дипломатии, получила степень магистра в Ташкентском государственном юридическом университете и Московском государственном университете имени Ломоносова. Кроме того, она кандидат экономических наук.