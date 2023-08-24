Что доставляют сепаратисты в Карабах? видео
В Карабахе продолжается доставка средств обеспечения на боевые позиции армян при сопровождении российского миротворческого контингента.
На кадрах, полученных АПА, видно, что 25 августа 2023 года по дороге Ханкенди – Керкиджахан – Хелфели при сопровождении российских миротворцев на боевые позиции армян перевозятся средства обеспечения.
Бронетехника с российским флагом сопровождает военные грузовые автомобили и бензовозы.
August 25, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!