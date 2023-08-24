Пригожин за несколько дней до смерти: «Мне нужно больше золота» интересные подробности
Американское издание The Wall Street Journal описало последние дни Евгения Пригожина, которые он провел в Африке. Журналисты издания побеседовали с несколькими людьми из близкого окружения мятежника, знавшими о его перемещениях.
До авиакатастрофы в Тверской области Евгений Пригожин несколько дней провел в перелетах по Африке, пытаясь спланировать будущее своей ЧВК "Вагнер".
По данным этих источников, в прошлую пятницу Евгений Пригожин прилетел на своем личном самолете в столицу Центральноафриканской Республики, где встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой.
Главарь "Вагнера" попытался убедить его продолжить работать с ЧВК, хотя Путин до этого на саммите Россия - Африка просил Туадеру больше не иметь дел с Пригожиным. Какими договоренностями закончились переговоры в столице ЦАР Банги, неизвестно. В эти дни в Центральноафриканскую Республику для встречи с Пригожиным прибыли представители Сил быстрого реагирования Судана, которые воюют с правительственными войсками. Они привезли главарю ЧВК "Вагнер" несколько ящиков золота за ранее поставленное оружие.
Свидетели утверждают, что Пригожин во время этой встречи произнес фразу: "Мне нужно больше золота". Затем он отправился в столицу Мали Бамако, пробыл там некоторое время и вылетел в Москву. До конечного пункта своего последнего путешествия – Санкт-Петербурга – Пригожин так и не добрался.
Американское издание отмечает, что во время пребывания владельца "Вагнера" в Африке на континенте находилась делегация Минобороны России во главе с замминистра Юнус-Беком Евкуровым, с которым у Пригожина неоднократно возникали конфликты.
Haqqin.az подробно освещал визит делегации Минобороны России в Ливию.
Как известно, между Евкуровым и Пригожиным произошла перепалка во время захвата мятежниками штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в конце июня. Евкуров вел переговоры в Ливии с клиентами "Вагнера" с целью взять под контроль африканскую сеть Пригожина. Инициатива в проведении теневых операций Кремля после авиакатастрофы в Тверской области теперь перейдет в руки генерала ГРУ Андрея Аверьянова, которого называют причастным к отравлению Скрипалей.