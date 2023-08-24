Американское издание The Wall Street Journal описало последние дни Евгения Пригожина, которые он провел в Африке. Журналисты издания побеседовали с несколькими людьми из близкого окружения мятежника, знавшими о его перемещениях.

До авиакатастрофы в Тверской области Евгений Пригожин несколько дней провел в перелетах по Африке, пытаясь спланировать будущее своей ЧВК "Вагнер".

По данным этих источников, в прошлую пятницу Евгений Пригожин прилетел на своем личном самолете в столицу Центральноафриканской Республики, где встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой.